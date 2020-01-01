Пылесос Samsung VC18M21D0VG черный
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Код товара: 53052
Производитель: Samsung
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мало
8 980₽
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О товаре
обычный, уборка: сухая, без мешка для сбора пыли (циклон), мощность 1800 Вт, мощность всасывания 380 Вт, турбощетка в комплекте, вес 4.6 кг
Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
- Цвет
- черный
- Тип пылесборника
- контейнер
- Объем пылесборника, л
- 1.5
- Потребляемая мощность, Вт
- 1800
- Мощность всасывания, Вт
- 380
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Уровень шума, дБ
- 87
- Длина сетевого шнура, м
- 6
- Вес, кг
- 4.6
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