Пылесос Samsung SC18M31A0HP красный
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Код товара: 49397
Производитель: Samsung
В наличии
В наличии
9 990₽
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О товаре
обычный, уборка: сухая, без мешка для сбора пыли (циклон), мощность 1800 Вт, мощность всасывания 380 Вт, регулятор мощности на рукоятке, вес 4.8 кг
Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- красный, черный
- Тип пылесборника
- контейнер
- Объем пылесборника, л
- 2
- Потребляемая мощность, Вт
- 1800
- Мощность всасывания, Вт
- 380
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Уровень шума, дБ
- 87
- Длина сетевого шнура, м
- 6
- Вес, кг
- 4.8
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Вопросы и ответы
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7
79882930188
30 июня 2022
Здравствуйте , отдельно продаются детали , ручка от колбы ( если я правильно ее называю, это куда собираетсямусор)сломалась ( нужна новая колба
2
0 0
0
05.ru
02.07.2022 15:41:17
Добрый день! В наличии не имеется
Ответить
0 0
Г
Гость 69
27.10.2022 13:20:45
79882930188, Добрый день! Комплектующие у нас не продаются
0 0
7
79882930188
30 июня 2022
Здравствуйте , отдельно продаются детали , ручка от колбы ( если я правильно ее называю, это куда собираетсямусор)сломалась ( нужна новая колба
2
0
0