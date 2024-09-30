Пылесос Samsung VC20M251AWB синий
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Пылесос Samsung VC20M251AWB синий
Классический пылесос предназначен для уборки поверхностей от пыли и мусора, устройство собирает не только крупные частицы, но и мелкую пыль. Такая техника способна обеспечить полноценную и тщательную уборку напольных покрытий и ковров.
- Модель с мощностью всасывания от 400 до 500 ватт обеспечивают глубокую очистку мягкой мебели, а также эффективно удаляют грязь и пыль с ковровых покрытий.
- Оптимальный вариант для уборки домов с большой площадью и ковролином.
- Мощность пылесоса регулируется переключателем на корпусе изделия.
- Телескопическая труба для всасывания состоит из двух отрезков трубы разного диаметра. При хранении одна часть трубки находится внутри другой, а во время работы выдвигается и фиксируется в удобном положении.
- Насадка для пола и ковров в комплекте - оптимальное решение для уборки напольных поверхностей.
- Щелевая насадка в комплекте предназначена для удаления пыли из углов и щелей.
- Особая конструкция насадки позволяет добраться до тех мест, куда не пролезет обычная широкая щетка.
- Устройство оснащено мешком пылесборником. Объем пылесборника - 2,5 л.
- Питание устройства осуществляется от бытовой электросети, что обеспечивает пылесосу высокую мощность всасывания.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- синий
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура