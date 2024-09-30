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Пылесос Samsung VC20M251AWB синий

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Пылесос Samsung VC20M251AWB синий
Пылесос Samsung VC20M251AWB синий
Пылесос Samsung VC20M251AWB синий
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
1
вопрос
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Код товара: 46701
Производитель: Samsung
5
1 отзыв
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

7 490₽
89
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Пылесос Samsung VC20M251AWB синий

Классический пылесос предназначен для уборки поверхностей от пыли и мусора, устройство собирает не только крупные частицы, но и мелкую пыль. Такая техника способна обеспечить полноценную и тщательную уборку напольных покрытий и ковров.

- Модель с мощностью всасывания от 400 до 500 ватт обеспечивают глубокую очистку мягкой мебели, а также эффективно удаляют грязь и пыль с ковровых покрытий.

- Оптимальный вариант для уборки домов с большой площадью и ковролином.

- Мощность пылесоса регулируется переключателем на корпусе изделия.

- Телескопическая труба для всасывания состоит из двух отрезков трубы разного диаметра. При хранении одна часть трубки находится внутри другой, а во время работы выдвигается и фиксируется в удобном положении.

- Насадка для пола и ковров в комплекте - оптимальное решение для уборки напольных поверхностей.

- Щелевая насадка в комплекте предназначена для удаления пыли из углов и щелей.

- Особая конструкция насадки позволяет добраться до тех мест, куда не пролезет обычная широкая щетка.

- Устройство оснащено мешком пылесборником. Объем пылесборника - 2,5 л.

- Питание устройства осуществляется от бытовой электросети, что обеспечивает пылесосу высокую мощность всасывания.

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
синий
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
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1 отзыв
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Г
Г
Гунаш
24 мая 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Мощный
Недостатки