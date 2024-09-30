Пылесос Thomas Mokko XT Aqua-Box
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Особенности пылесоса Thomas Mokko XT Aqua-Box:
- С помощью модели эффективно удаляется пыль, грязь, частицы с разных поверхностей. Чтобы убрать крошки в труднодоступных местах, предусмотрена удлиненная насадка.
- Благодаря специальному фильтру Hepa в воздухе задерживаются мельчайшие частицы, что особенно важно для людей с аллергией и проблемами с дыхательной системы.
- Устройство оснащено пылесборником объемом 2,6 л, поэтому можно использовать модель без необходимости частой очистки.
- Регулировать уровень мощности удобно с помощью механических кнопок.
- Пылесос предусматривает сухую и влажную уборку.
- Функция «Автосматывания» шнура экономит время во время уборки.
- Вертикальная и горизонтальная парковка обеспечивает не только комфортное использование, но и удобное хранение.
- В случае перегрева устройство автоматически отключится.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая и влажная
- Цвет
- коричневый
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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