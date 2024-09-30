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Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый

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Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый
Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый
Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый
Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый
Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый
Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый
Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый
Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый
Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый
Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый
Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый
Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 36893
Производитель: Thomas
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ДО 30.09.24

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Пылесос Miele Compact C2 синий
Пылесос Miele Compact C2 синий
27 990₽
О товаре

Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure (786527) используется для сухой и влажной уборки помещений. Модель обеспечивает эффективное удаление пятен, мелкого мусора и остальных загрязнений с любых напольных покрытий.

Мощность всасывания можно регулировать с помощью специальной панели управления. Система аварийного отключения в случае перегрева исключает риск поломки пылесоса. Устройство может использоваться для сбора жидкости. Во избежание попадания мелких частиц загрязнений в воздух помещения предусмотрены специальные фильтры.

Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure имеет компактный размер и не занимает при хранении много места. Во время парковки модель можно установить в горизонтальном или вертикальном положении. 

Сматывание шнура осуществляется автоматически, для чего необходимо зажать специальную клавишу. Благодаря сменным насадкам, поставляемым в комплекте, можно с удобством очищать мягкую мебель и труднодоступные места помещения.

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
желтый, белый
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура, функция сбора жидкостей
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24 990₽
299
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа