Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый

О товаре

Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure (786527) используется для сухой и влажной уборки помещений. Модель обеспечивает эффективное удаление пятен, мелкого мусора и остальных загрязнений с любых напольных покрытий.

Мощность всасывания можно регулировать с помощью специальной панели управления. Система аварийного отключения в случае перегрева исключает риск поломки пылесоса. Устройство может использоваться для сбора жидкости. Во избежание попадания мелких частиц загрязнений в воздух помещения предусмотрены специальные фильтры.

Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure имеет компактный размер и не занимает при хранении много места. Во время парковки модель можно установить в горизонтальном или вертикальном положении.

Сматывание шнура осуществляется автоматически, для чего необходимо зажать специальную клавишу. Благодаря сменным насадкам, поставляемым в комплекте, можно с удобством очищать мягкую мебель и труднодоступные места помещения.