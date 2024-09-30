Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый
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Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure (786527) используется для сухой и влажной уборки помещений. Модель обеспечивает эффективное удаление пятен, мелкого мусора и остальных загрязнений с любых напольных покрытий.
Мощность всасывания можно регулировать с помощью специальной панели управления. Система аварийного отключения в случае перегрева исключает риск поломки пылесоса. Устройство может использоваться для сбора жидкости. Во избежание попадания мелких частиц загрязнений в воздух помещения предусмотрены специальные фильтры.
Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure имеет компактный размер и не занимает при хранении много места. Во время парковки модель можно установить в горизонтальном или вертикальном положении.
Сматывание шнура осуществляется автоматически, для чего необходимо зажать специальную клавишу. Благодаря сменным насадкам, поставляемым в комплекте, можно с удобством очищать мягкую мебель и труднодоступные места помещения.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- желтый, белый
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура, функция сбора жидкостей
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