Пылесос Samsung VCC8836V36 черный
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Код товара: 30864
Производитель: Samsung
В наличии
В наличии
12 990₽
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О товаре
обычный, уборка: сухая, без мешка для сбора пыли (циклон), мощность 2200 Вт, мощность всасывания 430 Вт, регулятор мощности на корпусе
Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- синий, черный
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
- Тип пылесборника
- контейнер
- Объем пылесборника, л
- 2
- Потребляемая мощность, Вт
- 2200
- Мощность всасывания, Вт
- 430
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Особенности конструкции
- ножной переключатель вкл./выкл., регулятор мощности на корпусе, вертикальная парковка, индикатор заполнения пылесборника
- Уровень шума, дБ
- 79
- Длина сетевого шнура, м
- 7
- Вес, кг
- 6
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
М
Мадлена
4 января 2022
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, есть ли в магазине сменная насадка щётка для это пылесоса. Самсунг 8836
1
0 0
0
05.ru
05.01.2022 11:17:38
Здравствуйте! Нет в наличии
Ответить
0 0
М
Мадлена
4 января 2022
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, есть ли в магазине сменная насадка щётка для это пылесоса. Самсунг 8836
1
0
0