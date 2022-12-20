Пылесос Philips Performer Compact FC8389 голубой
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Код товара: 30002
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
8 850₽
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О товаре
сухая уборка, мешок, 2000 Вт, турбощетка, 4.5 кг
Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
- Цвет
- голубой, черный
- Тип пылесборника
- мешок
- Объем пылесборника, л
- 3
- Потребляемая мощность, Вт
- 2000
- Мощность всасывания, Вт
- 375
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Особенности конструкции
- место для хранения насадок, ножной переключатель вкл./выкл.
- Уровень шума, дБ
- 83
- Длина сетевого шнура, м
- 5
- Вес, кг
- 4.5
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 32
20 декабря 2022
FC8389/01 и этот пылесос один и тот же или есть разница
1
0 0
i
ip-hanicha
21.12.2022 18:38:24
Добрый день! Это одна модель
Ответить
0 0
Г
Гость 32
20 декабря 2022
FC8389/01 и этот пылесос один и тот же или есть разница
1
0
0