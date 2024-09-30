Пылесос Samsung VCC8874H35 черный
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Особенности пылесоса Samsung VCC8874H35:
- Пылесос при перегреве отключается в автоматическом режиме, что обеспечивает безопасный режим работы и долговечность модели.
- Механический переключатель мощности расположен на корпусе и ручке устройства. Это позволяет выбрать подходящий уровень всасывания, не отвлекаясь от процесса уборки.
- Прозрачная крышка пылесборника помогает контролировать уровень заполнения.
- В комплекте с пылесосом поставляются насадки для мягкой мебели и ковров, а также универсальная щетка.
- Благодаря мощности 430 Вт устройство эффективно удаляет загрязнения с гладких и ворсистых поверхностей.
- Моторный фильтр препятствует попаданию микрочастиц обратно в помещение.
- Объем контейнера для пыли составляет 2 л. Этого достаточно для очистки квартиры в течение длительного периода времени без частого опустошения емкости.
- Телескопическая регулируемая трубка изготовлена из стали, устойчивой к повреждениям при падении и другом механическом воздействии.
- Уровень шума составляет 80 дБ.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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