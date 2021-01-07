Пылесос Philips Performer Compact FC8383 черный
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Код товара: 19415
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
8 190₽
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от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
- Цвет
- черный
- Тип пылесборника
- мешок
- Объем пылесборника, л
- 3
- Потребляемая мощность, Вт
- 2000
- Мощность всасывания, Вт
- 375
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Особенности конструкции
- место для хранения насадок, ножной переключатель вкл./выкл., мягкий бампер
- Уровень шума, дБ
- 83
- Длина сетевого шнура, м
- 5
- Вес, кг
- 4.5
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
А
Аманат
7 января 2021
Добрый вечер. Я хотела спросить, данный пылесос имеется в наличии в магазине 05.ru в Дербенте?
1
0 0
М
Мусали Генжеханов
18.01.2021 11:40:03
Здравствуйте, есть в наличии
Ответить
0 0
А
Аманат
7 января 2021
Еще один вопрос.В чем отличия пылесоса Филипс 8383 от Филипс 8387?Какой лучше из них?
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 12:37:33
Здравствуйте! В комплектацию модели FC8387 входит дополнительная насадка для паркета, по всем техническим характеристикам данные модели идентичны.
0 0
А
Аманат
7 января 2021
Добрый вечер. Я хотела спросить, данный пылесос имеется в наличии в магазине 05.ru в Дербенте?
1
0
0