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Пылесос LG VC5420NHTCG серый

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Пылесос LG VC5420NHTCG серый
Пылесос LG VC5420NHTCG серый
Пылесос LG VC5420NHTCG серый
Пылесос LG VC5420NHTCG серый
Пылесос LG VC5420NHTCG серый
Пылесос LG VC5420NHTCG серый
Пылесос LG VC5420NHTCG серый
Пылесос LG VC5420NHTCG серый
Пылесос LG VC5420NHTCG серый
Пылесос LG VC5420NHTCG серый
Пылесос LG VC5420NHTCG серый
Пылесос LG VC5420NHTCG серый
Пылесос LG VC5420NHTCG серый
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Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Фото товара
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Код товара: 190052
Производитель: LG
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8 490₽
8 990₽
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Пылесос Samsung SC8836
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Пылесос Samsung SC8836
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Пылесос Samsung VC20M25 красный
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Пылесос Samsung VC18M21A0SB синий
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Пылесос Samsung VC18M21A0SB синий
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Пылесос Samsung SC3120 синий
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Пылесос Philips FC 9351 красный
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Пылесос Samsung VC18M3160VG черный
9 990₽
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6 990₽
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Пылесос Samsung VC18M31A0 бордовый
9 390₽
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Пылесос Samsung VC18M31A0 бордовый
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Пылесос Samsung VC18M3120VU синий
8 990₽
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Пылесос Samsung VC20M255AWB
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Пылесос Samsung VC15K4136VL/EV
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Пылесос Samsung VC18M31B0HN/EV
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Пылесос Samsung VC18M3140VN
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Пылесос Samsung VC18M21C0VR красный
7 990₽
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Пылесос Samsung SC3120 синий
Пылесос Samsung SC3120 синий
9 490₽
Характеристики
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Объем пылесборника, л
1.3
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура, м
5.3
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В сравнение
В избранное
8 490₽
8 990₽
68
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1 = 1₽
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Рассрочка

В рассрочку за 2 550 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 3 до 5 дней

Нашли дешевле?