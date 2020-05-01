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Пылесос LG VC5420NHTCG серый
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Код товара: 190052
Производитель: LG
8 490₽
8 990₽
68
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Характеристики
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- Тип уборки
- сухая
- Тип пылесборника
- контейнер
- Объем пылесборника, л
- 1.3
- Мощность всасывания, Вт
- 380
- Длина сетевого шнура, м
- 5.3
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