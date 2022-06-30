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Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый

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Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый
Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый
Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый
Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый
Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый
Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый
Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый
Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый
Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый
Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый
Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый
Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый
Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый
Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 176188
Производитель: Thomas
нет отзывов
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31 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Пылесос Thomas DryBox + AquaBox Parkett предназначен для осуществления сухого принципа уборки, но также дополнен функцией сбора жидкости. Главной особенностью прибора является возможность уборки с возможностью мойки воздуха. Устройство представлено в стильном белом корпусе с регулируемой телескопической трубкой. В основе используется вместительный контейнер.

Оборудование Thomas DryBox + AquaBox Parkett действует с мощностью 1700 Вт и дополняется фильтром тонкой очистки. Устройство действует от общей электросети и обладает радиусом действия, достигающим 11 м. Поставка осуществляется с набором полезных насадок: квадратная «кисточка», комбинированная для пола и ковра, широкая для мягкой мебели, для паркета или ламината, а также проникновения в щели.

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
белый, голубой
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
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31 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

9 600 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа