Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Parkett белый
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9 600 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Пылесос Thomas DryBox + AquaBox Parkett предназначен для осуществления сухого принципа уборки, но также дополнен функцией сбора жидкости. Главной особенностью прибора является возможность уборки с возможностью мойки воздуха. Устройство представлено в стильном белом корпусе с регулируемой телескопической трубкой. В основе используется вместительный контейнер.
Оборудование Thomas DryBox + AquaBox Parkett действует с мощностью 1700 Вт и дополняется фильтром тонкой очистки. Устройство действует от общей электросети и обладает радиусом действия, достигающим 11 м. Поставка осуществляется с набором полезных насадок: квадратная «кисточка», комбинированная для пола и ковра, широкая для мягкой мебели, для паркета или ламината, а также проникновения в щели.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- белый, голубой
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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