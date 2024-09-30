Пылесос LG VC73189NHTB синий
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Пылесос LG VC73189NHTB оптимален для проведения сухой уборки в помещении. Устройство имеет мощный двигатель. Благодаря этому обеспечивается высокая производительность.
- Модель поставляется в комплекте с дополнительными насадками, что позволяет очистить различные поверхности даже от устойчивых загрязнений.
- Шланг оснащен скобовидной рукояткой эргономичной формы, за счет чего обеспечивается удобный хват, а также снижается нагрузка на руку. Это помогает создать комфортные условия для пользователя.
- Пылесос LG VC73189NHTB оснащен механическими переключателями, с помощью которых осуществляются активация и регулировка мощности.
- Также устройство имеет контейнер, предназначенный для сбора пыли и мелкого сора.
- Благодаря колесам модель удобно перемещать.
- Для производства комплектующих применяются высококачественные материалы, которые характеризуются устойчивостью к повреждениям и не подвержены негативному воздействию внешних факторов. Благодаря этому изделие может эксплуатироваться в течение продолжительного периода времени.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- синий
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура, автоматическое прессование пыли
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