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Пылесос LG VK89383HU красный

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Пылесос LG VK89383HU красный
Пылесос LG VK89383HU красный
Пылесос LG VK89383HU красный
Пылесос LG VK89383HU красный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 156680
Производитель: LG
нет отзывов
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17 990₽
215
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Пылесос LG VK89309H серебристый
14 490₽
Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
красный
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура, автоматическое прессование пыли
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17 990₽
215
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

5 400 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа