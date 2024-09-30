Пылесос LG VC5420NHTG серый
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Особенности пылесоса LG VC5420NHTG:
- Пылесос оборудован передвижным переключателем, который позволяет подобрать оптимальную интенсивность всасывания в зависимости от вида поверхности. Благодаря этому модель эффективно собирает пыль, песок, ворсинки и шерсть животных.
- Устройство оборудовано сменными насадками и универсальной щеткой. За счет этого пылесос подходит для сухой обработки ковров, ламината, плитки, мягкой мебели, матрасов, труднодоступных мест.
- Мягкий бампер предотвращает повреждения мебели и корпуса при случайном столкновении.
- Устройство оборудовано системой фильтрации «Эллипс Циклон». За счет особого движения воздушных потоков обеспечено эффективное отделение мельчайших частиц собранного мусора. Это способствует высокому качеству уборки.
- Объема контейнера хватает для долгого использования без перерыва.
- Телескопическая трубка из прочного сплава дополнена рукояткой и гофрированным шлангом. За счет этого созданы оптимальные условия для свободы движений по комнате.
- Моторный фильтр эффективно защищает двигатель от загрязнений, что способствует долговечности эксплуатации пылесоса.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- серый
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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