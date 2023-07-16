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Пылесос Philips XB2022 синий

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Пылесос Philips XB2022 синий
Пылесос Philips XB2022 синий
Пылесос Philips XB2022 синий
Пылесос Philips XB2022 синий
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 143219
Производитель: Philips
5
1 отзыв
спросить
7 690₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Пылесос Philips XB2022/01 - это незаменимый помощник для любой домохозяйки. Он окрашен в голубо-синий цвет и обладает современным, оригинальным дизайном, который хорошо впишется в интерьер любого помещения.

Особенности:

- Электроприбор предназначен для сухой уборки любого вида напольных покрытий. Встроенный мотор обладает мощностью 1800 Вт. 

- За счет современной технологии вся грязь собирается в плотный комок и отправляется в специальный контейнер, который затем нужно опустошать. О необходимости это сделать оповещает индикатор заполнения, расположенный на внешней части электроприбора.

- Система фильтрации обеспечивает удержание мелких частиц грязи, тем самым очищая воздух в помещении.

- Пылесос оснащен двумя различными насадками: универсальной и щелевой, которые помогают удалить загрязнения из труднодоступных мест.

- 6-метровый шнур позволяет свободно перемещаться между мебелью.

- Пылесос обладает легким весом, за счет чего его можно без проблем переносить из одного места в другое.

- Максимальная мощность всасывания составляет 360 Вт.

- Объем пылесборника равен 1,3 л.

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
синий
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
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Анжела
16 июля 2023
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Анжела
16 июля 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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7 690₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Рассрочка

2 310 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа