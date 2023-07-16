Пылесос Philips XB2022 синий
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2 310 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Пылесос Philips XB2022/01 - это незаменимый помощник для любой домохозяйки. Он окрашен в голубо-синий цвет и обладает современным, оригинальным дизайном, который хорошо впишется в интерьер любого помещения.
Особенности:
- Электроприбор предназначен для сухой уборки любого вида напольных покрытий. Встроенный мотор обладает мощностью 1800 Вт.
- За счет современной технологии вся грязь собирается в плотный комок и отправляется в специальный контейнер, который затем нужно опустошать. О необходимости это сделать оповещает индикатор заполнения, расположенный на внешней части электроприбора.
- Система фильтрации обеспечивает удержание мелких частиц грязи, тем самым очищая воздух в помещении.
- Пылесос оснащен двумя различными насадками: универсальной и щелевой, которые помогают удалить загрязнения из труднодоступных мест.
- 6-метровый шнур позволяет свободно перемещаться между мебелью.
- Пылесос обладает легким весом, за счет чего его можно без проблем переносить из одного места в другое.
- Максимальная мощность всасывания составляет 360 Вт.
- Объем пылесборника равен 1,3 л.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- синий
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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