Пылесос Philips XB2022 синий

О товаре

Пылесос Philips XB2022/01 - это незаменимый помощник для любой домохозяйки. Он окрашен в голубо-синий цвет и обладает современным, оригинальным дизайном, который хорошо впишется в интерьер любого помещения.

Особенности:

- Электроприбор предназначен для сухой уборки любого вида напольных покрытий. Встроенный мотор обладает мощностью 1800 Вт.

- За счет современной технологии вся грязь собирается в плотный комок и отправляется в специальный контейнер, который затем нужно опустошать. О необходимости это сделать оповещает индикатор заполнения, расположенный на внешней части электроприбора.

- Система фильтрации обеспечивает удержание мелких частиц грязи, тем самым очищая воздух в помещении.

- Пылесос оснащен двумя различными насадками: универсальной и щелевой, которые помогают удалить загрязнения из труднодоступных мест.

- 6-метровый шнур позволяет свободно перемещаться между мебелью.

- Пылесос обладает легким весом, за счет чего его можно без проблем переносить из одного места в другое.

- Максимальная мощность всасывания составляет 360 Вт.

- Объем пылесборника равен 1,3 л.