Пылесос Samsung VCC5241S3K черный
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2 100 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Особенности пылесоса Samsung VCC5241S3K:
- Пылесос оснащен двигателем мощностью 1800 Вт. Это обеспечивает оптимальную производительность и эффективное всасывание мелкого мусора, пыли, шерсти животных, волос при уборке разных типов поверхности.
- Выходной фильтр HEPA улавливает микрочастицы, за счет чего происходит качественное очищение потоков воздуха.
- Благодаря вращению шланга на 360° не нужно поворачивать устройство при изменении направления уборки.
- Специальная крепкая ручка позволяет удобно поднимать и переносить модель в горизонтальном положении в разные помещения.
- При нажатии на определенную кнопку происходит автоматическое сматывание электрошнура, что обеспечивает комфортную эксплуатацию.
- Элемент управления для активации и выключения пылесоса расположен на пластиковом корпусе.
- Колеса свободно передвигаются по поверхности и не оставляют следы, повреждения.
- Для производства трубки использована сталь высокого качества, для которой характерны оптимальная прочность, устойчивость к внешнему воздействию и образованию деформации.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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