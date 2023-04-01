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Пылесос Samsung VCC5241S3K черный

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Пылесос Samsung VCC5241S3K черный
Пылесос Samsung VCC5241S3K черный
Пылесос Samsung VCC5241S3K черный
Пылесос Samsung VCC5241S3K черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 139995
Производитель: Samsung
нет отзывов
1
вопрос
6 990₽
83
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Пылесос LG VK69662N синий
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Пылесос Samsung VCC4131S37 красный
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Пылесос Samsung VCC4520S3S белый
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Пылесос Samsung VCC4131S3A синий
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Пылесос Samsung VCC4520S3S белый
Пылесос Samsung VCC4520S3S белый
7 250₽
О товаре

Особенности пылесоса Samsung VCC5241S3K:

- Пылесос оснащен двигателем мощностью 1800 Вт. Это обеспечивает оптимальную производительность и эффективное всасывание мелкого мусора, пыли, шерсти животных, волос при уборке разных типов поверхности.

- Выходной фильтр HEPA улавливает микрочастицы, за счет чего происходит качественное очищение потоков воздуха.

- Благодаря вращению шланга на 360° не нужно поворачивать устройство при изменении направления уборки.

- Специальная крепкая ручка позволяет удобно поднимать и переносить модель в горизонтальном положении в разные помещения.

- При нажатии на определенную кнопку происходит автоматическое сматывание электрошнура, что обеспечивает комфортную эксплуатацию.

- Элемент управления для активации и выключения пылесоса расположен на пластиковом корпусе.

- Колеса свободно передвигаются по поверхности и не оставляют следы, повреждения.

- Для производства трубки использована сталь высокого качества, для которой характерны оптимальная прочность, устойчивость к внешнему воздействию и образованию деформации.

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
черный
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
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Вопросы и ответы
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1 апреля 2023
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В
Вопрос.
1 апреля 2023
Есть гарантия?
Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
6 990₽
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

2 100 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа