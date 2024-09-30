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Пылесос LG VC5420NNTS серебристый

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Пылесос LG VC5420NNTS серебристый
Пылесос LG VC5420NNTS серебристый
Пылесос LG VC5420NNTS серебристый
Пылесос LG VC5420NNTS серебристый
Пылесос LG VC5420NNTS серебристый
Пылесос LG VC5420NNTS серебристый
Пылесос LG VC5420NNTS серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 119058
Производитель: LG
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

7 990₽
9 590₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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О товаре

Пылесос LG VC5420NNTS помогает поддерживать помещение в чистоте. Устройство характеризуется высокой производительностью за счет значительной мощности двигателя.

Модель поставляется вместе с дополнительными насадками, позволяющими выполнять уборку в труднодоступных местах. Пылесос оснащен эффективным фильтром, который препятствует попаданию в воздух мелких частиц и аллергенов. Изделие имеет систему защиты от перегрева, что исключает риск возникновения неполадок.

Пылесос LG VC5420NNTS имеет емкий контейнер, который предназначен для сбора мелкого сора и пыли. Также устройство оснащено механизмом для автоматического сматывания сетевого кабеля. Корпус имеет специальные колесики, которые обеспечивают комфортные условия для перемещения модели.

Для производства корпуса используется высококачественный пластик. Материал не подвержен негативному воздействию внешних факторов и характеризуется устойчивостью к механическим повреждениям. Благодаря этому изделие может эксплуатироваться в течение длительного периода времени.

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
серебристый
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
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7 990₽
9 590₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа