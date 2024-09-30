Пылесос LG VC5420NNTS серебристый
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Пылесос LG VC5420NNTS помогает поддерживать помещение в чистоте. Устройство характеризуется высокой производительностью за счет значительной мощности двигателя.
Модель поставляется вместе с дополнительными насадками, позволяющими выполнять уборку в труднодоступных местах. Пылесос оснащен эффективным фильтром, который препятствует попаданию в воздух мелких частиц и аллергенов. Изделие имеет систему защиты от перегрева, что исключает риск возникновения неполадок.
Пылесос LG VC5420NNTS имеет емкий контейнер, который предназначен для сбора мелкого сора и пыли. Также устройство оснащено механизмом для автоматического сматывания сетевого кабеля. Корпус имеет специальные колесики, которые обеспечивают комфортные условия для перемещения модели.
Для производства корпуса используется высококачественный пластик. Материал не подвержен негативному воздействию внешних факторов и характеризуется устойчивостью к механическим повреждениям. Благодаря этому изделие может эксплуатироваться в течение длительного периода времени.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- серебристый
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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