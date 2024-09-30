Пылесос Thomas Allergy & Family розовый
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Пылесос Thomas Allergy&Family работает в режиме влажной или сухой уборки, а также оптимален для сбора жидкостей с твердых поверхностей. Благодаря особой системе фильтрации 99,99 % пыли удерживается внутри резервуара с водой, а в пространство помещений поступает чистый и свежий воздух. При необходимости экстренного удаления большого количества сухих загрязнений применяют дополнительный пылесборник объемом 6 л. Используемые в модели фильтры, включая НЕРА13, можно мыть под струей проточной воды. Это обеспечивает качественную уборку и позволяет экономить на расходных материалах.
Пылесос Thomas Allergy&Family имеет интуитивно понятное электронное управление, с помощью которого активируют устройство и выбирают уровень мощности с учетом обрабатываемой поверхности. В арсенале модели есть все необходимые приспособления, включая удлиненную щелевую насадку и турбощетку. Для компактного хранения устройства есть вертикальная парковка. Комфортной эксплуатации способствуют: удобные колеса для перемещения, автоматическая смотка сетевого шнура и трубка с выдвижной конструкцией.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая и влажная
- Цвет
- серый, розовый
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура, функция сбора жидкостей
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.