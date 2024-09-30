Пылесос Thomas DryBOX Amfibia Family черный
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Моющий пылесос Thomas 788599 DRYBOX AMFIBIA FAMILY это гарантия быстрой, комфортной и максимально качественной уборки любых напольных покрытий и ковров в вашем доме.
Модель использует в качестве пылесборника передовую систему DryBox, главной особенностью которой стало фракционное разделение пыли. При этом независимо от наполненности контейнера сила всасывания пылесоса остается неизменной.
Еще одним преимуществом такого вида пылесборника является его легкая очистка от содержимого, при этом необязательно делать это после каждой уборки.
Пылесос Thomas 788599 DRYBOX AMFIBIA FAMILY обладает солидным радиусом действия (11 м), благодаря которому можно убраться во всей квартире, не переключая при этом вилку кабеля питания в разные розетки.
Телескопическая труба всасывания легко регулируется под рост пользователя. В зависимости от степени загрязненности пола можно подобрать один из четырех уровней всасывания. Большой комплект насадок позволит убраться во всей квартире, очистив от пыли и грязи мягкую мебель и труднодоступные места.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая и влажная
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура, функция сбора жидкостей
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