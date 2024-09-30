Пылесос Samsung VCC885HH3P красный
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Код товара: 110387
Производитель: Samsung
11 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- красный
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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