Пылесос Samsung VC21K5179H1 коричневый
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Код товара: 110381
Производитель: Samsung
14 990₽
179
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- черный, коричневый
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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