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Пылесос Samsung VC21K5179H1 коричневый

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Пылесос Samsung VC21K5179H1 коричневый
Пылесос Samsung VC21K5179H1 коричневый
Пылесос Samsung VC21K5179H1 коричневый
Пылесос Samsung VC21K5179H1 коричневый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 110381
Производитель: Samsung
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

14 990₽
179
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Пылесос Samsung VCC8874H35 черный
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Пылесос Samsung VC15K4170HG/EV
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Пылесос LG VK89689HU красный
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Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
черный, коричневый
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
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14 990₽
179
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1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа