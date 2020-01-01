Пылесос Bosch BGL252103 бежевый
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Код товара: 109037
Производитель: Bosch
6 января
6 января
16 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
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Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- бежевый
- Тип пылесборника
- мешок
- Потребляемая мощность, Вт
- 2100
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- нет
- Длина сетевого шнура, м
- 5
- Вес, кг
- 4.2
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