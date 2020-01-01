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Пылесосы
Пылесос Miele SGDA3 Complete C3 красный

Пылесос Miele SGDA3 Complete C3 красный

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Пылесос Miele SGDA3 Complete C3 красный
Пылесос Miele SGDA3 Complete C3 красный
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Код товара: 108458
Производитель: Miele
Гарантия: 14 дн.
В наличии
В наличии
29 990₽
359
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Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
красный
Тип пылесборника
мешок
Объем пылесборника, л
4.5
Потребляемая мощность, Вт
2000
Труба всасывания
телескопическая
Фильтр тонкой очистки
есть
Уровень шума, дБ
78
Длина сетевого шнура, м
8.5
Вес, кг
7.41
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В наличии
29 990₽
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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