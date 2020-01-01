Пылесос Miele SGDA3 Complete C3 красный
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Код товара: 108458
Производитель: Miele
Гарантия: 14 дн.
В наличии
В наличии
29 990₽
359
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Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- красный
- Тип пылесборника
- мешок
- Объем пылесборника, л
- 4.5
- Потребляемая мощность, Вт
- 2000
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Уровень шума, дБ
- 78
- Длина сетевого шнура, м
- 8.5
- Вес, кг
- 7.41
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