Пылесос Samsung SC8835 черный

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiLGHIPER
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
SamsungLGSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Berlingo
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERBerlingoSonyHasbro
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Бытовая техника
Техника для дома
Пылесосы
Пылесос Samsung SC8835 черный

Пылесос Samsung SC8835 черный

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Пылесос Samsung SC8835 черный
Пылесос Samsung SC8835 черный
Пылесос Samsung SC8835 черный
Пылесос Samsung SC8835 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 106937
Производитель: Samsung
В наличии
В наличии
12 990₽
155
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
черный
Тип пылесборника
контейнер
Объем пылесборника, л
2
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
430
Труба всасывания
телескопическая
Фильтр тонкой очистки
есть
Особенности конструкции
ножной переключатель вкл./выкл., регулятор мощности на корпусе, вертикальная парковка, индикатор заполнения пылесборника
Уровень шума, дБ
80
Длина сетевого шнура, м
7
Вес, кг
6
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
167
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VCC8836V36 черный
13 990₽
167
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VCC8836V36 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC18M3120VB синий
10 490₽
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC18M3120VB синий
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VC18M2150SG черный
10 490₽
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VC18M2150SG черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC18M31A0HP красный
10 490₽
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC18M31A0HP красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
143
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC20M2540JN зеленый
11 990₽
143
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC20M2540JN зеленый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC18M31A0HU синий
10 490₽
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC18M31A0HU синий
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
155
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VC24KVNJGRL/EV
12 990₽
155
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VC24KVNJGRL/EV
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
131
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC18M21C0VR красный
10 990₽
131
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC18M21C0VR красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
179
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос LG VK89309H 2000Вт серебристый
14 990₽
179
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос LG VK89309H 2000Вт серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
173
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос LG VC73189NHTB синий
14 490₽
173
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос LG VC73189NHTB синий
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
167
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Philips FC9331 черный
13 990₽
167
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Philips FC9331 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
155
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос LG VC73189NHTS серый
12 990₽
155
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос LG VC73189NHTS серый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
131
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VC18M31C0HG/EV
10 990₽
131
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VC18M31C0HG/EV
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Пылесос Tefal TW7256EA, коричневый/угольный
14 990₽
Пылесос Tefal TW7256EA, коричневый/угольный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
167
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Karcher VC 3 Premium белый
13 990₽
167
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Karcher VC 3 Premium белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VC18M2110SP
10 490₽
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VC18M2110SP
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC18M21B0S2 Black/Blue
10 490₽
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC18M21B0S2 Black/Blue
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
179
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос LG VC73189NHTR
14 990₽
179
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос LG VC73189NHTR
167
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VCC8836V36 черный
Пылесос Samsung VCC8836V36 черный
13 990₽
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC18M3120VB синий
Пылесос Samsung SC18M3120VB синий
10 490₽
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VC18M2150SG черный
Пылесос Samsung VC18M2150SG черный
10 490₽
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC18M31A0HP красный
Пылесос Samsung SC18M31A0HP красный
10 490₽
143
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC20M2540JN зеленый
Пылесос Samsung SC20M2540JN зеленый
11 990₽
125
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung SC18M31A0HU синий
Пылесос Samsung SC18M31A0HU синий
10 490₽
Вопросы и ответы
С
Сабина
12 января 2021
Здравствуйте! У вас есть насадка на пылесос samsung sc8830 , нужна сама труба и нижняя насадка-щетка ?
1 Ответить
0 0
A
Asuna
12.01.2021 11:07:52
Сабина! В продаже имеется универсальная щетка, трубы у нас отдельно в продаже нет. Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр фирмы SAMSUNG и заказать данный товар. Контакты для связи вы можете получить у наших операторов позвонив на горячую линию магазина.
Ответить
0 0
С
Сабина
12 января 2021
Здравствуйте! У вас есть насадка на пылесос samsung sc8830 , нужна сама труба и нижняя насадка-щетка ?
1 Ответить