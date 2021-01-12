Пылесос Samsung SC8835 черный
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Код товара: 106937
Производитель: Samsung
В наличии
В наличии
12 990₽
155
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Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- черный
- Тип пылесборника
- контейнер
- Объем пылесборника, л
- 2
- Потребляемая мощность, Вт
- 2200
- Мощность всасывания, Вт
- 430
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Особенности конструкции
- ножной переключатель вкл./выкл., регулятор мощности на корпусе, вертикальная парковка, индикатор заполнения пылесборника
- Уровень шума, дБ
- 80
- Длина сетевого шнура, м
- 7
- Вес, кг
- 6
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Вопросы и ответы
С
Сабина
12 января 2021
Здравствуйте! У вас есть насадка на пылесос samsung sc8830 , нужна сама труба и нижняя насадка-щетка ?
1
0 0
A
Asuna
12.01.2021 11:07:52
Сабина! В продаже имеется универсальная щетка, трубы у нас отдельно в продаже нет. Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр фирмы SAMSUNG и заказать данный товар. Контакты для связи вы можете получить у наших операторов позвонив на горячую линию магазина.
Ответить
0 0
С
Сабина
12 января 2021
Здравствуйте! У вас есть насадка на пылесос samsung sc8830 , нужна сама труба и нижняя насадка-щетка ?
1