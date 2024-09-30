Пылесос LG VK89689HU красный
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Пылесос LG VK89689HU с механическим регулятором мощности на ручке обеспечивает эффективное всасывание мусора.
Система автоматического прессования обеспечивает компактное распределение и комфортное удаление содержимого контейнера. НЕРА-фильтр исключает попадание пыли в комнату. Устройство работает от сети электричества. Функция автосматывания позволяет быстро убрать длинный провод.
Пылесос LG VK89689HU предназначен для вертикальной или горизонтальной парковки. Телескопическая трубка из алюминия регулируется по длине в зависимости от роста. В комплекте имеются несколько насадок: турбощетка, для ковра и пола, для обивки мебели, щелевая. Для перемещения по комнате предусмотрены колеса, которые не оставляют следов на напольном покрытии. Гибкий шланг устойчив к разрыву и трещинам, позволяет с комфортом убирать в разных местах. Модель можно хранить в разобранном виде.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- красный
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура, автоматическое прессование пыли
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