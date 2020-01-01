Пылесос LG VK89609HQ синий
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Код товара: 103130
Производитель: LG
мало
мало
16 490₽
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Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- синий
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура, автоматическое прессование пыли
- Тип пылесборника
- контейнер
- Объем пылесборника, л
- 4.8
- Потребляемая мощность, Вт
- 2000
- Мощность всасывания, Вт
- 420
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Особенности конструкции
- управление мощностью на рукоятке, вертикальная парковка
- Уровень шума, дБ
- 77
- Длина сетевого шнура, м
- 8
- Вес, кг
- 6
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