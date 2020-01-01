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Пылесосы
Пылесос LG VK89609HQ синий

Пылесос LG VK89609HQ синий

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Пылесос LG VK89609HQ синий
Пылесос LG VK89609HQ синий
Пылесос LG VK89609HQ синий
Пылесос LG VK89609HQ синий
Пылесос LG VK89609HQ синий
Пылесос LG VK89609HQ синий
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 103130
Производитель: LG
мало
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16 490₽
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Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
синий
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура, автоматическое прессование пыли
Тип пылесборника
контейнер
Объем пылесборника, л
4.8
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
420
Труба всасывания
телескопическая
Фильтр тонкой очистки
есть
Особенности конструкции
управление мощностью на рукоятке, вертикальная парковка
Уровень шума, дБ
77
Длина сетевого шнура, м
8
Вес, кг
6
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мало
мало
16 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа