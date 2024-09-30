Пылесос Thomas DryBOX + AquaBOX Cat&Dog оранжевый
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Пылесос Thomas DryBox + AquaBox Cat&Dog разработан специально для владельцев домашних питомцев, сталкивающихся с необходимостью уборки шерсти с разных поверхностей. Его изюминку составляют 2 системы для сбора пыли: Thomas DryBox и AquaBox. Первая предназначена для сухой уборки и умеет сортировать мусор: крупные частицы скапливаются в в центральном отсеке, а мелкие - в боковых. Это позволяет не поднимать пыль во время очистки контейнера: основную массу можно выбросить в ведро через отдельное отверстие, а остальное - смыть водой, когда накопится.
AquaBox – это водяной фильтр с дополнительной системой ступенчатой очистки воздуха. После прохождения влажной обработки он попадает в HEPA-фильтр, где задерживаются оставшиеся взвешенные частицы, а после - в угольный, впитывающий неприятные запахи от животных.
Thomas DryBox + AquaBox Cat&Dog комплектуется солидным набором насадок: пол/ковер, турбощетка, для мягкой мебели и щелевая. Все они доработаны для максимально эффективного удаления шерсти.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- оранжевый
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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