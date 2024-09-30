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Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV красный

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Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV красный
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV красный
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV красный
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV красный
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV красный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 100445
Производитель: Samsung
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

10 990₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Пылесос Samsung VCC8874H35 черный
12 990₽
155
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Пылесос Samsung VCC8874H35 черный
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Пылесос Samsung VC20M257AWR красный
8 990₽
11 990₽
107
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Пылесос Samsung VC20M257AWR красный
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Пылесос Philips FC 9351
8 990₽
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Пылесос Philips FC 9351
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Пылесос Samsung VC24JVNJGBJ голубой
10 990₽
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500
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Пылесос Samsung VC24JVNJGBJ голубой
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Пылесос Samsung VC18M3160VG черный
9 990₽
119
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Пылесос Samsung VC18M3160VG черный
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Пылесос Samsung VC18M3120V1 красный
9 990₽
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Пылесос Samsung VC18M3120V1 красный
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Пылесос Samsung VC20M2540JN зеленый
9 750₽
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Пылесос Samsung VC20M2540JN зеленый
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Пылесос Samsung VC18M3120VU синий
8 990₽
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Пылесос Samsung VC18M3120VU синий
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Пылесос Samsung VC15K4130HB/EV
10 950₽
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Пылесос Samsung VC15K4130HB/EV
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Пылесос Samsung VC15K4170HG/EV
12 990₽
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Пылесос Philips FC9573 синий/черный
12 990₽
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Пылесос Samsung VC15K4136VL/EV
9 990₽
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Пылесос Samsung VC15K4136VL/EV
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Пылесос Samsonite VC15K4116VR/EV черный/красный
10 700₽
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Пылесос Samsonite VC15K4116VR/EV черный/красный
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Пылесос Samsung VC18M31B0HN/EV
9 890₽
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Пылесос Samsung VC18M3140VN
9 490₽
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Пылесос Samsung VC18M21C0VR красный
8 990₽
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Пылесос Samsung VC18M21C0VR красный
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Пылесос Samsung VC18M3160VG черный
Пылесос Samsung VC18M3160VG черный
9 990₽
О товаре

Особенности пылесоса Samsung SC8837:

- Пылесос Samsung SC8837 с механическим регулятором на корпусе характеризуется мощностью 2200 Вт.

- Модель функционирует от электрической сети с напряжением 220 В. 

- Устройство обеспечивает эффективную сухую уборку помещений.

- В конструкции имеется пылесборник с циклонным фильтром для отделения пыли и мусора от воздуха.

- Объем прозрачной пластиковой емкости равен 2 л. За счет разборной конструкции контейнер удобен для очищения.

- Фильтр тонкой очистки исключает попадание частиц загрязнений обратно в комнату.

- Индикатор включения оповещает о готовности к работе.

- Пылесос имеет прорезиненные колеса для комфортного перемещения по полу.

- Функция автосматывания оптимальна для экономии времени на подготовку к хранению.

- Металлическую трубку с телескопической конструкцией можно регулировать по длине в зависимости от роста.

- Встроенный предохранитель обеспечивает автоматическое отключение модели при перегреве.

- Устройство поставляется с насадками: щетками для пола и ковра и щелевой трубой.

- Гибкий соединительный шланг устойчив к разрыву и трещинам при частом сгибании.

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
красный
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Вопросы и ответы
С
Саният
11 мая 2020
Гарантия пылесоса
1 Ответить
0 0
Е
Екатерина
11.05.2020 14:47:50
Саният, 2 недели на выявление заводского брака и 1 год на сервисное обслуживание
Ответить
0 0
С
Саният
11 мая 2020
Гарантия пылесоса
1 Ответить
0
0
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10 990₽
131
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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