Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV красный
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Особенности пылесоса Samsung SC8837:
- Пылесос Samsung SC8837 с механическим регулятором на корпусе характеризуется мощностью 2200 Вт.
- Модель функционирует от электрической сети с напряжением 220 В.
- Устройство обеспечивает эффективную сухую уборку помещений.
- В конструкции имеется пылесборник с циклонным фильтром для отделения пыли и мусора от воздуха.
- Объем прозрачной пластиковой емкости равен 2 л. За счет разборной конструкции контейнер удобен для очищения.
- Фильтр тонкой очистки исключает попадание частиц загрязнений обратно в комнату.
- Индикатор включения оповещает о готовности к работе.
- Пылесос имеет прорезиненные колеса для комфортного перемещения по полу.
- Функция автосматывания оптимальна для экономии времени на подготовку к хранению.
- Металлическую трубку с телескопической конструкцией можно регулировать по длине в зависимости от роста.
- Встроенный предохранитель обеспечивает автоматическое отключение модели при перегреве.
- Устройство поставляется с насадками: щетками для пола и ковра и щелевой трубой.
- Гибкий соединительный шланг устойчив к разрыву и трещинам при частом сгибании.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- красный
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