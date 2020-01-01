Робот-пылесос iRobot Roomba i7
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Код товара: 87018
Производитель: iRobot
мало
мало
45 590₽
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Характеристики
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- Тип уборки
- сухая
- Режимы работы
- местная уборка
- Дополнительные функции
- программирование по дням недели, построение карты помещения, таймер
- Особенности конструкции
- встроенные часы, мягкий бампер
- Комплектация
- электрощетка, боковая щетка
- Число ступеней фильтрации
- 3
- Возможность управления с пульта ДУ
- нет
- Управление со смартфона
- да
- Голосовой помощник
- Amazon Alexa, Google Assistant
- Уникальные технологии
- vSLAM, Imprint, AeroForce, Imprint Smart Mapping, Dirt Detect, iAdapt
- Цвет
- черный
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Время работы от аккумулятора, мин
- 75
- Объем контейнера для пыли, л
- 0.4
- Тип датчиков
- оптические
- Установка на зарядное устройство
- автоматическая
- Экосистема Умного дома
- Google Home, Amazon Alexa
- Высота, см
- 9.2
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