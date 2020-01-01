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Роботы-пылесосы
Робот-пылесос iRobot Roomba i7

Робот-пылесос iRobot Roomba i7

0 отзывов
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Робот-пылесос iRobot Roomba i7
Робот-пылесос iRobot Roomba i7
Робот-пылесос iRobot Roomba i7
Робот-пылесос iRobot Roomba i7
Робот-пылесос iRobot Roomba i7
Робот-пылесос iRobot Roomba i7
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 87018
Производитель: iRobot
мало
мало
45 590₽
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Характеристики
Тип уборки
сухая
Режимы работы
местная уборка
Дополнительные функции
программирование по дням недели, построение карты помещения, таймер
Особенности конструкции
встроенные часы, мягкий бампер
Комплектация
электрощетка, боковая щетка
Число ступеней фильтрации
3
Возможность управления с пульта ДУ
нет
Управление со смартфона
да
Голосовой помощник
Amazon Alexa, Google Assistant
Уникальные технологии
vSLAM, Imprint, AeroForce, Imprint Smart Mapping, Dirt Detect, iAdapt
Цвет
черный
Фильтр тонкой очистки
есть
Время работы от аккумулятора, мин
75
Объем контейнера для пыли, л
0.4
Тип датчиков
оптические
Установка на зарядное устройство
автоматическая
Экосистема Умного дома
Google Home, Amazon Alexa
Высота, см
9.2
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В сравнение
В избранное
мало
мало
45 590₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа