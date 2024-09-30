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Робот-пылесос iRobot Braava Jet M6

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Робот-пылесос iRobot Braava Jet M6
Робот-пылесос iRobot Braava Jet M6
Робот-пылесос iRobot Braava Jet M6
Робот-пылесос iRobot Braava Jet M6
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 120871
Производитель: iRobot
5
1 отзыв
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

7 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum E5 EU (BHR7969EU)
8 290₽
75
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1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum E5 EU (BHR7969EU)
75
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum E5 EU (BHR7969EU)
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum E5 EU (BHR7969EU)
8 290₽
О товаре

Робот-пылесос iRobot Braava Jet M6

  • Полотёр-робот iRobot Braava Jet m6 включает в себя несколько датчиков, при помощи которых он обнаруживает препятствия на своем пути и с легкостью их преодолевает.
  • В устройстве реализовано 3 различных режима, способствующих обеспечению как сухой, так и влажной уборки любых помещений.
  • Чтобы получить молниеносный доступ к параметрам и производить управление iRobot Braava Jet m6 с экрана смартфона, достаточно скачать соответствующее приложение.
  • Этот домашний помощник удалит загрязнения из помещений строго в необходимый пользователю день – для этого потребуется лишь задать необходимое расписание.
  • Пылесос способен не только очистить самые труднодоступные места, но также справиться с наиболее въевшимися пятнами.
  • А его мощный аккумулятор станет гарантом автономной работы на протяжении 4 часов.
Характеристики
Тип уборки
сухая и влажная
Режимы работы
быстрая уборка, движение по спирали, уборка по заданному маршруту, движение зигзагом, местная уборка, движение вдоль стен
Цвет
белый
Дополнительные функции
сигнал при застревании, программирование по дням недели, функция сбора жидкостей, сигнал при разрядке аккумулятора, ограничение времени уборки, расчет времени уборки, построение карты помещения
Особенности конструкции
датчик перепада высоты, мягкий бампер
Количество режимов уборки
3
Возможность управления с пульта ДУ
нет
Управление со смартфона
да
Голосовой помощник
Amazon Alexa, Google Assistant
Уникальные технологии
Braava jet, Imprint, Imprint Smart Mapping, iAdapt, vSLAM
Станция самоочистки
нет
Насадки в комплекте
для сухой уборки, для влажной уборки
Страна производитель
Китай
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
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3 звезды
0
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С
С
Саид
17 февраля 2024
Рекомендует этот товар
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0 0
С
Саид
17 февраля 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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7 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа