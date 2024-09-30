Робот-пылесос iRobot Braava Jet M6
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7 990₽
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В магазинах:
мало
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О товаре
Робот-пылесос iRobot Braava Jet M6
- Полотёр-робот iRobot Braava Jet m6 включает в себя несколько датчиков, при помощи которых он обнаруживает препятствия на своем пути и с легкостью их преодолевает.
- В устройстве реализовано 3 различных режима, способствующих обеспечению как сухой, так и влажной уборки любых помещений.
- Чтобы получить молниеносный доступ к параметрам и производить управление iRobot Braava Jet m6 с экрана смартфона, достаточно скачать соответствующее приложение.
- Этот домашний помощник удалит загрязнения из помещений строго в необходимый пользователю день – для этого потребуется лишь задать необходимое расписание.
- Пылесос способен не только очистить самые труднодоступные места, но также справиться с наиболее въевшимися пятнами.
- А его мощный аккумулятор станет гарантом автономной работы на протяжении 4 часов.
Характеристики
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- Тип уборки
- сухая и влажная
- Режимы работы
- быстрая уборка, движение по спирали, уборка по заданному маршруту, движение зигзагом, местная уборка, движение вдоль стен
- Цвет
- белый
- Дополнительные функции
- сигнал при застревании, программирование по дням недели, функция сбора жидкостей, сигнал при разрядке аккумулятора, ограничение времени уборки, расчет времени уборки, построение карты помещения
- Особенности конструкции
- датчик перепада высоты, мягкий бампер
- Количество режимов уборки
- 3
- Возможность управления с пульта ДУ
- нет
- Управление со смартфона
- да
- Голосовой помощник
- Amazon Alexa, Google Assistant
- Уникальные технологии
- Braava jet, Imprint, Imprint Smart Mapping, iAdapt, vSLAM
- Станция самоочистки
- нет
- Насадки в комплекте
- для сухой уборки, для влажной уборки
- Страна производитель
- Китай
Отзывы 1
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С
С
Саид
17 февраля 2024
С
Саид
17 февраля 2024
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