Пароочиститель Karcher SC 2 DELUXE EASYFIX
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Код товара: 89902
Производитель: Karcher
31 декабря
31 декабря
13 570₽
14 590₽
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3 дня
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Характеристики
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- Конструкция
- напольный
- Мощность, Вт
- 1500
- Объем бака для воды, л
- 1
- Цвет
- желтый
- Максимальное давление пара, бар
- 3.2
- Время работы, м
- 9
- Время нагрева воды, с
- 390
- Регулировка подачи пара
- есть
- Предохранительный клапан
- есть
- Клавиши управления на пистолете
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 4
- Длина парового шланга, м
- 2
- Намотка сетевого шнура
- ручная
- Ручка для переноски
- есть
- Комплектация
- салфетки для пола, чехол, удлинительные трубки
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