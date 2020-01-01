ПАРООЧИСТИТЕЛЬ SC 5 EASYFIX PREMIUM
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Код товара: 81732
Производитель: Karcher
1 января
1 января
40 170₽
43 190₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Конструкция
- напольный
- Мощность, Вт
- 2200
- Объем бака для воды, л
- 1.5
- Цвет
- белый
- Максимальное давление пара, бар
- 4.2
- Время нагрева воды, с
- 180
- Длина сетевого шнура, м
- 6
- Длина парового шланга, м
- 2.5
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