Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix
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Код товара: 76000
Производитель: Karcher
В наличии
В наличии
10 230₽
10 990₽
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Характеристики
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- Конструкция
- напольный
- Мощность, Вт
- 1500
- Объем бака для воды, л
- 1
- Максимальное давление пара, бар
- 3.2
- Время работы, м
- 25
- Время нагрева воды, с
- 390
- Регулировка подачи пара
- есть
- Предохранительный клапан
- есть
- Клавиши управления на пистолете
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 4
- Длина парового шланга, м
- 2
- Намотка сетевого шнура
- ручная
- Ручка для переноски
- есть
- Комплектация
- салфетки для пола, чехол, удлинительные трубки
- Цвет
- желтый, черный
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Вопросы и ответы
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Р
Расим
21 декабря 2020
Здравствуйте. Сборка какой страны ?
1
0 0
Ф
Фарида
21.12.2020 14:51:04
Добрый день немецкая сборка
Ответить
0 0
Р
Расим
21 декабря 2020
Здравствуйте. Сборка какой страны ?
1
0
0