Пароочиститель Karcher SC 5 EasyFix Iron Kit
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Код товара: 105527
Производитель: Karcher
мало
мало
44 170₽
47 490₽
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Характеристики
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- Конструкция
- напольный
- Мощность, Вт
- 2200
- Объем бака для воды, л
- 1.5
- Цвет
- желтый, черный
- Максимальное давление пара, бар
- 4.2
- Время нагрева воды, с
- 180
- Регулировка подачи пара
- есть
- Предохранительный клапан
- есть
- Клавиши управления на пистолете
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 6
- Длина парового шланга, м
- 2.3
- Ручка для переноски
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Объем бойлера, л
- 0.5 л
- Съемный резервуар для воды
- есть
- Максимальная подача пара, г/мин
- 150
- Горизонтальное отпаривание
- есть
- Комплектация
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