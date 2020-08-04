Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix Premium
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 103323
Производитель: Karcher
мало
мало
12 090₽
12 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Конструкция
- напольный
- Мощность, Вт
- 1500
- Объем бака для воды, л
- 1
- Цвет
- белый
- Максимальное давление пара, бар
- 3.2
- Время работы, м
- 25
- Время нагрева воды, с
- 390
- Регулировка подачи пара
- есть
- Предохранительный клапан
- есть
- Клавиши управления на пистолете
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 4
- Длина парового шланга, м
- 2
- Намотка сетевого шнура
- ручная
- Ручка для переноски
- есть
- Максимальная подача пара, г/мин
- 100
- Комплектация
- комплект насадок, салфетка из микрофибры для ручной насадки, 1 шт., удлинительные трубки (2x0,5 м), регулятор расхода пара на рукоятке, предохранительный клапан, интегрированная воронка для залива воды, комплект для уборки пола EasyFix, парковочная позиция, паровой шланг с пистолетом
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
М
Марият
4 августа 2020
Чем отличается с 2 от с 4?стоит ли переплачивать если дело тока в заливке воды?и комплектация такая же
2
0 0
М
Мусали Генжеханов
06.08.2020 10:56:22
Здравствуйте, Марият! Комплектация одинаковая. Отличается мощностью, объемом бака, давлением пара на 3.5 бар) + у SC 4 есть дополнительный бак для воды.
Ответить
0 0
Г
Гость 45
27.10.2022 15:16:59
Гость 53, это силка на OnePlus 9 RT индийская глобальная версия с евро вилкой которая с завода на oxsigen а не прошитая под глобалку и как достать эту версию я понятия не имею
0 0
М
Марият
4 августа 2020
Чем отличается с 2 от с 4?стоит ли переплачивать если дело тока в заливке воды?и комплектация такая же
2
0
0