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Пароочистители
Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix Premium

Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix Premium

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Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix Premium
Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix Premium
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Код товара: 103323
Производитель: Karcher
мало
мало
12 090₽
12 990₽
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Характеристики
Конструкция
напольный
Мощность, Вт
1500
Объем бака для воды, л
1
Цвет
белый
Максимальное давление пара, бар
3.2
Время работы, м
25
Время нагрева воды, с
390
Регулировка подачи пара
есть
Предохранительный клапан
есть
Клавиши управления на пистолете
есть
Длина сетевого шнура, м
4
Длина парового шланга, м
2
Намотка сетевого шнура
ручная
Ручка для переноски
есть
Максимальная подача пара, г/мин
100
Комплектация
комплект насадок, салфетка из микрофибры для ручной насадки, 1 шт., удлинительные трубки (2x0,5 м), регулятор расхода пара на рукоятке, предохранительный клапан, интегрированная воронка для залива воды, комплект для уборки пола EasyFix, парковочная позиция, паровой шланг с пистолетом
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Вопросы и ответы
М
Марият
4 августа 2020
Чем отличается с 2 от с 4?стоит ли переплачивать если дело тока в заливке воды?и комплектация такая же
2 Ответить
0 0
М
Мусали Генжеханов
06.08.2020 10:56:22
Здравствуйте, Марият! Комплектация одинаковая. Отличается мощностью, объемом бака, давлением пара на 3.5 бар) + у SC 4 есть дополнительный бак для воды.
Ответить
0 0
Г
Гость 45
27.10.2022 15:16:59
Гость 53, это силка на OnePlus 9 RT индийская глобальная версия с евро вилкой которая с завода на oxsigen а не прошитая под глобалку и как достать эту версию я понятия не имею
Ответить
0 0
М
Марият
4 августа 2020
Чем отличается с 2 от с 4?стоит ли переплачивать если дело тока в заливке воды?и комплектация такая же
2 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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мало
мало
12 090₽
12 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа