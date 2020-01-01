Пароочиститель Karcher SC 4 EasyFix
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Код товара: 102175
Производитель: Karcher
мало
мало
22 590₽
24 290₽
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Характеристики
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- Конструкция
- напольный
- Мощность, Вт
- 2000
- Объем бака для воды, л
- 0.8
- Цвет
- желтый
- Максимальное давление пара, бар
- 3.5
- Время работы, м
- 16
- Время нагрева воды, с
- 240
- Регулировка подачи пара
- есть
- Предохранительный клапан
- есть
- Клавиши управления на пистолете
- есть
- Длина парового шланга, м
- 2
- Ручка для переноски
- есть
- Объем бойлера, л
- 0.5 л
- Съемный резервуар для воды
- есть
- Комплектация
- удлинительные трубки, салфетка для пола, комплект насадок
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