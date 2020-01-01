Парогенератор Braun IS5145 WH
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Код товара: 95861
Производитель: Braun
В наличии
В наличии
21 990₽
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2400
- Максимальное давление пара, бар
- 6.8
- Подошва
- EloxalPlus FreeGlide 3D
- Цвет
- белый
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 400
- Расход при подаче пара, г/мин
- 120
- Объем бака для воды, л
- 2
- Длина шланга для пара, м
- 1.6
- Индикация наличия накипи
- есть
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Функция разбрызгивания
- нет
- Дисплей
- есть
- Уникальные технологии
- DoubleSteam, FreeGlide 3D
- Противокапельная система
- есть
- Система защиты от накипи
- есть
- Система самоочистки
- есть
- Вес, кг
- 4.2
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