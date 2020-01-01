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Парогенераторы
Парогенератор Tefal GV9581 Pro Express Ultimate

Парогенератор Tefal GV9581 Pro Express Ultimate

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Парогенератор Tefal GV9581 Pro Express Ultimate
Парогенератор Tefal GV9581 Pro Express Ultimate
Парогенератор Tefal GV9581 Pro Express Ultimate
Парогенератор Tefal GV9581 Pro Express Ultimate
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 89071
Производитель: Tefal
-34%
мало
мало
25 790₽
38 990₽
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Характеристики
Мощность, Вт
2600
Максимальное давление пара, бар
8
Цвет
золотой
Подошва
Durilium AirGlide
Постоянная подача пара
есть
Вертикальное отпаривание
есть
Автоматическая регулировка пара
есть
Регулировка подачи пара
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
600
Расход при подаче пара, г/мин
180
Объем бака для воды, л
1.9
Длина шланга для пара, м
1.6
Электронное управление
есть
Экорежим
есть
Индикация наличия накипи
есть
Долив воды в процессе работы
есть
Дисплей
нет
Уникальные технологии
Protect System
Противокапельная система
есть
Система защиты от накипи
есть
Система самоочистки
есть
Вес, кг
5
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В сравнение
В избранное
-34%
мало
мало
25 790₽
38 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа