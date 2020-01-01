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Парогенераторы
Парогенератор Braun IS 5043WH

Парогенератор Braun IS 5043WH

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Парогенератор Braun IS 5043WH
Парогенератор Braun IS 5043WH
Парогенератор Braun IS 5043WH
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Код товара: 87372
Производитель: Braun
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18 990₽
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Характеристики
Мощность, Вт
2400
Максимальное давление пара, бар
6
Подошва
алюминий (Eloxal 3D BackGlide)
Постоянная подача пара
есть
Вертикальное отпаривание
есть
Регулировка подачи пара
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
340
Расход при подаче пара, г/мин
120
Объем бака для воды, л
1.4
Длина шланга для пара, м
1.6
Экорежим
есть
Индикация наличия накипи
есть
Долив воды в процессе работы
есть
Дисплей
есть
Уникальные технологии
iCare
Цвет
серый, белый
Противокапельная система
есть
Система защиты от накипи
нет
Система самоочистки
есть
Вес, кг
2
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мало
мало
18 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа