Парогенератор Braun IS 7144 BK
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Код товара: 84985
Производитель: Braun
В наличии
В наличии
23 900₽
27 990₽
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2400
- Максимальное давление пара, бар
- 7
- Подошва
- Eloxal 3DPlus BackGlide
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 450
- Расход при подаче пара, г/мин
- 125
- Объем бака для воды, л
- 2
- Длина шланга для пара, м
- 1.73
- Электронное управление
- есть
- Экорежим
- есть
- Функция разбрызгивания
- нет
- Дисплей
- есть
- Уникальные технологии
- iCare
- Цвет
- серебристый, черный
- Противокапельная система
- есть
- Система защиты от накипи
- есть
- Система самоочистки
- есть
- Вес, кг
- 4.9
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
К
К
Камилла
18 июня 2021
Достоинства
У него только один недостаток , это цена! Все остальное только плюсы . Гладит шикарно, любые ткани, не нужно выворачивать на изнанку , ни каких следов от утюга . Постельное белье в 2 слоя разглаживает идеально , в 4 относительно не плохо . Полного бачка хватает на примерно на 10-12 кг белья . После включения полный нагрев происходит через 15 мин . Я шью , поэтому очень важно максимальное разглаживание . Очень довольна
Недостатки
Цена. Хотелось бы чтоб чуток быстрее нагревался. шумный , гудит как паравоз. Шью по ночам , муж просыпается в соседней комнате от этого шума . Хотя шумоизоляция у нас не плохая
Комментарии
Я им очень довольна.
К
Камилла
18 июня 2021
Достоинства
У него только один недостаток , это цена! Все остальное только плюсы . Гладит шикарно, любые ткани, не нужно выворачивать на изнанку , ни каких следов от утюга . Постельное белье в 2 слоя разглаживает идеально , в 4 относительно не плохо . Полного бачка хватает на примерно на 10-12 кг белья . После включения полный нагрев происходит через 15 мин . Я шью , поэтому очень важно максимальное разглаживание . Очень довольна
Недостатки
Цена. Хотелось бы чтоб чуток быстрее нагревался. шумный , гудит как паравоз. Шью по ночам , муж просыпается в соседней комнате от этого шума . Хотя шумоизоляция у нас не плохая
Комментарии
Я им очень довольна.
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гуля
23 ноября 2021
подарок при покупке идет или акция закончилась.?
1
0 0
0
05.ru
25.11.2021 12:54:55
Добрый день! Акция при покупке данной модели завершена
0 0
М
Мирзоева Рабият Ширазутдиновна
24 января 2021
А гарантия?
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 11:14:51
Здравствуйте! Гарантия от производителя годовая
0 0
Г
Гуля
23 ноября 2021
подарок при покупке идет или акция закончилась.?
1
0
0