Парогенератор Braun IS 7144 BK

Достоинства

У него только один недостаток , это цена! Все остальное только плюсы . Гладит шикарно, любые ткани, не нужно выворачивать на изнанку , ни каких следов от утюга . Постельное белье в 2 слоя разглаживает идеально , в 4 относительно не плохо . Полного бачка хватает на примерно на 10-12 кг белья . После включения полный нагрев происходит через 15 мин . Я шью , поэтому очень важно максимальное разглаживание . Очень довольна