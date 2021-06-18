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Парогенераторы
Парогенератор Braun IS 7144 BK

Парогенератор Braun IS 7144 BK

1 отзыв
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Парогенератор Braun IS 7144 BK
Парогенератор Braun IS 7144 BK
Парогенератор Braun IS 7144 BK
Парогенератор Braun IS 7144 BK
Парогенератор Braun IS 7144 BK
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 84985
Производитель: Braun
В наличии
В наличии
23 900₽
27 990₽
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Характеристики
Мощность, Вт
2400
Максимальное давление пара, бар
7
Подошва
Eloxal 3DPlus BackGlide
Постоянная подача пара
есть
Вертикальное отпаривание
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
450
Расход при подаче пара, г/мин
125
Объем бака для воды, л
2
Длина шланга для пара, м
1.73
Электронное управление
есть
Экорежим
есть
Функция разбрызгивания
нет
Дисплей
есть
Уникальные технологии
iCare
Цвет
серебристый, черный
Противокапельная система
есть
Система защиты от накипи
есть
Система самоочистки
есть
Вес, кг
4.9
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

К
К
Камилла
18 июня 2021
Рекомендует этот товар
Достоинства
У него только один недостаток , это цена! Все остальное только плюсы . Гладит шикарно, любые ткани, не нужно выворачивать на изнанку , ни каких следов от утюга . Постельное белье в 2 слоя разглаживает идеально , в 4 относительно не плохо . Полного бачка хватает на примерно на 10-12 кг белья . После включения полный нагрев происходит через 15 мин . Я шью , поэтому очень важно максимальное разглаживание . Очень довольна
Недостатки
Цена. Хотелось бы чтоб чуток быстрее нагревался. шумный , гудит как паравоз. Шью по ночам , муж просыпается в соседней комнате от этого шума . Хотя шумоизоляция у нас не плохая
Комментарии
Я им очень довольна.
Ответить
0 0
К
Камилла
18 июня 2021
Рекомендует этот товар
Достоинства
У него только один недостаток , это цена! Все остальное только плюсы . Гладит шикарно, любые ткани, не нужно выворачивать на изнанку , ни каких следов от утюга . Постельное белье в 2 слоя разглаживает идеально , в 4 относительно не плохо . Полного бачка хватает на примерно на 10-12 кг белья . После включения полный нагрев происходит через 15 мин . Я шью , поэтому очень важно максимальное разглаживание . Очень довольна
Недостатки
Цена. Хотелось бы чтоб чуток быстрее нагревался. шумный , гудит как паравоз. Шью по ночам , муж просыпается в соседней комнате от этого шума . Хотя шумоизоляция у нас не плохая
Комментарии
Я им очень довольна.
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
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Вопросы и ответы
Г
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23 ноября 2021
подарок при покупке идет или акция закончилась.?
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0 0
0
05.ru
25.11.2021 12:54:55
Добрый день! Акция при покупке данной модели завершена
Ответить
0 0
М
Мирзоева Рабият Ширазутдиновна
24 января 2021
А гарантия?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
27.07.2021 11:14:51
Здравствуйте! Гарантия от производителя годовая
Ответить
0 0
Г
Гуля
23 ноября 2021
подарок при покупке идет или акция закончилась.?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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В наличии
В наличии
23 900₽
27 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

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  • Наличными при получении

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