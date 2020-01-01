Парогенератор Philips GC9405/80
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Код товара: 83640
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
21 990₽
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2100
- Максимальное давление пара, бар
- 6.7
- Подошва
- T-ionicGlide
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Автоматическая регулировка пара
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 450
- Расход при подаче пара, г/мин
- 120
- Объем бака для воды, л
- 2.5
- Длина шланга для пара, м
- 1.7
- Электронное управление
- нет
- Экорежим
- есть
- Индикация наличия накипи
- 2
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Функция разбрызгивания
- нет
- Дисплей
- нет
- Цвет
- фиолетовый, черный
- Противокапельная система
- нет
- Система защиты от накипи
- нет
- Система самоочистки
- есть
- Вес, кг
- 4.2
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