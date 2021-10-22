Парогенератор Philips GC9635/20 PerfectCare Elite
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Код товара: 81260
Производитель: Philips
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мало
25 950₽
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2700
- Максимальное давление пара, бар
- 7.5
- Подошва
- нержавеющая сталь (T-ionic Glide)
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 520
- Расход при подаче пара, г/мин
- 155
- Объем бака для воды, л
- 1.8
- Длина шланга для пара, м
- 1.7
- Электронное управление
- нет
- Экорежим
- есть
- Индикация наличия накипи
- 2
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Функция разбрызгивания
- нет
- Дисплей
- нет
- Уникальные технологии
- OptimalTEMP
- Цвет
- синий, белый
- Противокапельная система
- нет
- Система защиты от накипи
- есть
- Система самоочистки
- есть
- Вес, кг
- 5.1
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Вопросы и ответы
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М
Мира
22 октября 2021
Сколько составляет срок гарантии на данную модель?
1
0 0
А
Амалия
23.10.2021 13:35:08
обрый день! Гарантия на данный товар 12 месяцев. ля заказа и консультации наберите по бесплатному номеру 88005110505. Мы подробно обо всем расскажем!
Ответить
0 0
М
Мира
22 октября 2021
Сколько составляет срок гарантии на данную модель?
1
0
0