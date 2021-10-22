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Парогенераторы
Парогенератор Philips GC9635/20 PerfectCare Elite

Парогенератор Philips GC9635/20 PerfectCare Elite

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Парогенератор Philips GC9635/20 PerfectCare Elite
Парогенератор Philips GC9635/20 PerfectCare Elite
Парогенератор Philips GC9635/20 PerfectCare Elite
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Код товара: 81260
Производитель: Philips
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25 950₽
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Характеристики
Мощность, Вт
2700
Максимальное давление пара, бар
7.5
Подошва
нержавеющая сталь (T-ionic Glide)
Постоянная подача пара
есть
Вертикальное отпаривание
есть
Регулировка подачи пара
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
520
Расход при подаче пара, г/мин
155
Объем бака для воды, л
1.8
Длина шланга для пара, м
1.7
Электронное управление
нет
Экорежим
есть
Индикация наличия накипи
2
Долив воды в процессе работы
есть
Функция разбрызгивания
нет
Дисплей
нет
Уникальные технологии
OptimalTEMP
Цвет
синий, белый
Противокапельная система
нет
Система защиты от накипи
есть
Система самоочистки
есть
Вес, кг
5.1
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Вопросы и ответы
М
Мира
22 октября 2021
Сколько составляет срок гарантии на данную модель?
1 Ответить
0 0
А
Амалия
23.10.2021 13:35:08
обрый день! Гарантия на данный товар 12 месяцев. ля заказа и консультации наберите по бесплатному номеру 88005110505. Мы подробно обо всем расскажем!
Ответить
0 0
М
Мира
22 октября 2021
Сколько составляет срок гарантии на данную модель?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
мало
мало
25 950₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

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