Парогенератор Braun IS3041WH
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Код товара: 74700
Производитель: Braun
В наличии
В наличии
14 990₽
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2400
- Максимальное давление пара, бар
- 5
- Подошва
- 3D BackGlide
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Автоматическая регулировка пара
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 310
- Расход при подаче пара, г/мин
- 120
- Объем бака для воды, л
- 2
- Длина шланга для пара, м
- 1.6
- Экорежим
- есть
- Индикация наличия накипи
- есть
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Функция разбрызгивания
- есть
- Дисплей
- нет
- Цвет
- белый
- Противокапельная система
- есть
- Система защиты от накипи
- есть
- Система самоочистки
- нет
- Вес, кг
- 4.2
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