Парогенератор Philips GC9650

О товаре

Особенности Philips GC 9650:

- Утюг с парогенератором оборудован контейнером, запас жидкости в котором можно пополнять во время работы, не отключая от сети устройство.

- Система очищения от накипи подаст сигнал, когда необходимо произвести удаление скопившихся солей и примесей.

- Длинный шланг и малый вес утюга способствуют высокой маневренности и удобной эксплуатации в режиме вертикального отпаривания.

- Технология OptimalTEMP позволяет избежать ручной регулировки температуры, так как нагрев и мощность пара подбираются автоматически, что исключает повреждение ткани.

- Утюг обладает подошвой, изготовленной по технологии T-ionicGlide, что обеспечивает гладкое скольжение и стойкость к появлению царапин.

- Выброс пара под давлением применяется для выравнивания стойких заломов или оформления стрелок на одежде.

- При неподвижном положении модели некоторое время запускается режим деактивации устройства.

- По окончании работы шланг и шнур питания убираются внутрь станции, а утюг надежно закрепляется на базе при помощи замка-фиксатора.