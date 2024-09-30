Парогенератор Philips GC9650
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Особенности Philips GC 9650:
- Утюг с парогенератором оборудован контейнером, запас жидкости в котором можно пополнять во время работы, не отключая от сети устройство.
- Система очищения от накипи подаст сигнал, когда необходимо произвести удаление скопившихся солей и примесей.
- Длинный шланг и малый вес утюга способствуют высокой маневренности и удобной эксплуатации в режиме вертикального отпаривания.
- Технология OptimalTEMP позволяет избежать ручной регулировки температуры, так как нагрев и мощность пара подбираются автоматически, что исключает повреждение ткани.
- Утюг обладает подошвой, изготовленной по технологии T-ionicGlide, что обеспечивает гладкое скольжение и стойкость к появлению царапин.
- Выброс пара под давлением применяется для выравнивания стойких заломов или оформления стрелок на одежде.
- При неподвижном положении модели некоторое время запускается режим деактивации устройства.
- По окончании работы шланг и шнур питания убираются внутрь станции, а утюг надежно закрепляется на базе при помощи замка-фиксатора.
- Мощность, Вт
- 2400
- Максимальное давление пара, бар
- 7.5
- Цвет
- фиолетовый
- Подошва
- T-ionicGlide
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Автоматическая регулировка пара
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 500
- Расход при подаче пара, г/мин
- 150
- Объем бака для воды, л
- 1.8
- Длина шланга для пара, м
- 2
- Экорежим
- есть
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Функция разбрызгивания
- нет
- Уникальные технологии
- OptimalTEMP
- Страна производитель
- Индонезия
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