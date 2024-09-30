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Парогенератор Philips GC9650

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Парогенератор Philips GC9650
2 отзыва
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Код товара: 39513
Производитель: Philips
2 отзыва
спросить

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ДО 30.09.24

34 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Особенности Philips GC 9650:

- Утюг с парогенератором оборудован контейнером, запас жидкости в котором можно пополнять во время работы, не отключая от сети устройство.

- Система очищения от накипи подаст сигнал, когда необходимо произвести удаление скопившихся солей и примесей.

- Длинный шланг и малый вес утюга способствуют высокой маневренности и удобной эксплуатации в режиме вертикального отпаривания.

- Технология OptimalTEMP позволяет избежать ручной регулировки температуры, так как нагрев и мощность пара подбираются автоматически, что исключает повреждение ткани.

- Утюг обладает подошвой, изготовленной по технологии T-ionicGlide, что обеспечивает гладкое скольжение и стойкость к появлению царапин.

- Выброс пара под давлением применяется для выравнивания стойких заломов или оформления стрелок на одежде.

- При неподвижном положении модели некоторое время запускается режим деактивации устройства.

- По окончании работы шланг и шнур питания убираются внутрь станции, а утюг надежно закрепляется на базе при помощи замка-фиксатора.

Характеристики
Мощность, Вт
2400
Максимальное давление пара, бар
7.5
Цвет
фиолетовый
Подошва
T-ionicGlide
Постоянная подача пара
есть
Вертикальное отпаривание
есть
Автоматическая регулировка пара
есть
Регулировка подачи пара
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
500
Расход при подаче пара, г/мин
150
Объем бака для воды, л
1.8
Длина шланга для пара, м
2
Экорежим
есть
Долив воды в процессе работы
есть
Функция разбрызгивания
нет
Уникальные технологии
OptimalTEMP
Страна производитель
Индонезия
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В сравнение
В избранное
34 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа