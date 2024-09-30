Парогенератор Braun IS3157BL
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Код товара: 168044
Производитель: Braun
12 990₽
155
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В магазинах:
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2400
- Максимальное давление пара, бар
- 6.8
- Цвет
- белый, синий
- Подошва
- Eloxal 3D
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 460
- Расход при подаче пара, г/мин
- 125
- Объем бака для воды, л
- 2
- Экорежим
- есть
- Функция разбрызгивания
- нет
- Дисплей
- нет
- Страна производитель
- Китай
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