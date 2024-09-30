Парогенератор Philips PSG7030/20
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Особенности Philips PerfectCare 7000 PSG7030/20:
- Сильная и продолжительная подача пара для эффективного разглаживания даже очень мятых складок на самых плотных тканях.
- Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры и риска прожечь ткань. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.
- Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.
- Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.
- SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.
- Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc постоянно собирает накипь, а световой индикатор сообщает, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
- Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.
- Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
- С технологией OptimalTEMP одна оптимальная настройка температуры позволяет достичь прекрасного результата. Мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.
- Мощность, Вт
- 2100
- Максимальное давление пара, бар
- 8
- Цвет
- синий
- Подошва
- SteamGlide Elite
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 600
- Расход при подаче пара, г/мин
- 120
- Объем бака для воды, л
- 1.8
- Длина шланга для пара, м
- 1.7
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Функция разбрызгивания
- есть
- Дисплей
- нет
- Уникальные технологии
- OptimalTEMP
- Страна производитель
- Индонезия
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