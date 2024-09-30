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Парогенератор Philips PSG7030/20

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Парогенератор Philips PSG7030/20
Парогенератор Philips PSG7030/20
Парогенератор Philips PSG7030/20
Парогенератор Philips PSG7030/20
Парогенератор Philips PSG7030/20
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 164340
Производитель: Philips
нет отзывов
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ДО 30.09.24

29 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Особенности Philips PerfectCare 7000 PSG7030/20:

- Сильная и продолжительная подача пара для эффективного разглаживания даже очень мятых складок на самых плотных тканях.

- Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры и риска прожечь ткань. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

- Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.

- Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

- SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

- Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc постоянно собирает накипь, а световой индикатор сообщает, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

- Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.

- Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

- С технологией OptimalTEMP одна оптимальная настройка температуры позволяет достичь прекрасного результата. Мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

Характеристики
Мощность, Вт
2100
Максимальное давление пара, бар
8
Цвет
синий
Подошва
SteamGlide Elite
Постоянная подача пара
есть
Вертикальное отпаривание
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
600
Расход при подаче пара, г/мин
120
Объем бака для воды, л
1.8
Длина шланга для пара, м
1.7
Долив воды в процессе работы
есть
Функция разбрызгивания
есть
Дисплей
нет
Уникальные технологии
OptimalTEMP
Страна производитель
Индонезия
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29 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа