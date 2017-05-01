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Парогенератор Tefal SV9201E0
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Код товара: 162812
Производитель: Tefal
17 990₽
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бесплатно,в 4 магазинах
бесплатно,в 4 магазинах
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 2800
- Максимальное давление пара, бар
- 7.5
- Расход при подаче пара, г/мин
- 130
- Объем бака для воды, л
- 1.8
- Длина сетевого шнура, м
- 1.7
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