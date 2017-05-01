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Парогенератор Tefal SV9201E0

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Парогенератор Tefal SV9201E0
Парогенератор Tefal SV9201E0
Парогенератор Tefal SV9201E0
Парогенератор Tefal SV9201E0
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 162812
Производитель: Tefal
нет отзывов
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17 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 5 400 ₽

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Парогенератор Tefal UT2020E0
Парогенератор Tefal UT2020E0
17 990₽
21 990₽
Характеристики
Мощность, Вт
2800
Максимальное давление пара, бар
7.5
Расход при подаче пара, г/мин
130
Объем бака для воды, л
1.8
Длина сетевого шнура, м
1.7
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В сравнение
В избранное
17 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 5 400 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 4 магазинах

бесплатно,

в 4 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?