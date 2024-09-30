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Парогенератор Braun IS3155VI

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Парогенератор Braun IS3155VI
Парогенератор Braun IS3155VI
Фото товара
Фото товара
5
3 отзыва
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Код товара: 160074
Производитель: Braun
5
3 отзыва
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

12 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Парогенератор Braun IS3155VI освободит вас от утомительного отглаживания белья утюгом. С его использованием можно одинаково эффективно отпаривать деловые костюмы и очищать от бактерий всевозможные поверхности.

Парогенератор Braun IS3155VI можно применять как горизонтально, так и вертикально. За долгий срок службы модели отвечают противокапельная система, опция защиты от накипи и автоматическое отключение.

Характеристики
Мощность, Вт
2400
Максимальное давление пара, бар
6.5
Цвет
фиолетовый, белый
Подошва
3D Eloxal
Постоянная подача пара
есть
Вертикальное отпаривание
есть
Автоматическая регулировка пара
есть
Расход при паровом ударе, г/мин
430
Расход при подаче пара, г/мин
125
Объем бака для воды, л
2
Длина шланга для пара, м
1.8
Экорежим
есть
Индикация наличия накипи
есть
Долив воды в процессе работы
есть
Дисплей
нет
Уникальные технологии
DoubleSteam, FreeGlide 3D, iCare
Страна производитель
Китай
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Отзывы 3
5
3 отзыва
Общий рейтинг
3 отзыва
5
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
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1 звезда
0
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К
К
Кот
18 февраля 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
К
К
Кот
18 февраля 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
К
Кот
18 февраля 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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12 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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