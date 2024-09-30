Парогенератор Braun IS3155VI
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Парогенератор Braun IS3155VI освободит вас от утомительного отглаживания белья утюгом. С его использованием можно одинаково эффективно отпаривать деловые костюмы и очищать от бактерий всевозможные поверхности.
Парогенератор Braun IS3155VI можно применять как горизонтально, так и вертикально. За долгий срок службы модели отвечают противокапельная система, опция защиты от накипи и автоматическое отключение.
- Мощность, Вт
- 2400
- Максимальное давление пара, бар
- 6.5
- Цвет
- фиолетовый, белый
- Подошва
- 3D Eloxal
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Автоматическая регулировка пара
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 430
- Расход при подаче пара, г/мин
- 125
- Объем бака для воды, л
- 2
- Длина шланга для пара, м
- 1.8
- Экорежим
- есть
- Индикация наличия накипи
- есть
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Дисплей
- нет
- Уникальные технологии
- DoubleSteam, FreeGlide 3D, iCare
- Страна производитель
- Китай
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.