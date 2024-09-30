Парогенератор Philips GC6740/30

О товаре

Особенности Philips FastCare GC6740/30 Compact:

- Парогенератор оснащен утюгом с гладкой керамической подошвой, которая свободно скользит по поверхности материалов без прилипания и образования мелких складок.

- Функция «Паровой удар» позволяет эффективно устранять сложные заломы на тканях разных видов. Благодаря желобку можно разглаживать участки вокруг пуговиц.

- Выполнять обработку одежды, штор, покрывал удобно как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

- Прозрачные стенки резервуара обеспечивают контроль за количеством воды.

- Парогенератор автоматически отключается при бездействии в течение нескольких минут. Это повышает безопасность эксплуатации модели и предотвращает образование неполадок.

- О необходимости удаления накипи информируют световая индикация и звуковой сигнал. Для очищения утюг нужно установить в специальный контейнер Smart Calc-Clean и запустить определенную функцию, при активации которой начнется процесс.

- С помощью фиксатора Carry Lock можно надежно закрепить утюг на базовой станции, что снижает риск соскальзывания при переноске и хранении.

- Ручка эргономичной формы позволяет удобно держать устройство во время эксплуатации.

- Парогенератор оснащен дисковым регулятором для выбора оптимальной температуры в зависимости от типа ткани.

- Корпус модели произведен из качественного пластика, который устойчив к повреждению, внешнему воздействию.