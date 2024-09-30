Парогенератор Philips GC6740/30
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Особенности Philips FastCare GC6740/30 Compact:
- Парогенератор оснащен утюгом с гладкой керамической подошвой, которая свободно скользит по поверхности материалов без прилипания и образования мелких складок.
- Функция «Паровой удар» позволяет эффективно устранять сложные заломы на тканях разных видов. Благодаря желобку можно разглаживать участки вокруг пуговиц.
- Выполнять обработку одежды, штор, покрывал удобно как в вертикальном, так и горизонтальном положении.
- Прозрачные стенки резервуара обеспечивают контроль за количеством воды.
- Парогенератор автоматически отключается при бездействии в течение нескольких минут. Это повышает безопасность эксплуатации модели и предотвращает образование неполадок.
- О необходимости удаления накипи информируют световая индикация и звуковой сигнал. Для очищения утюг нужно установить в специальный контейнер Smart Calc-Clean и запустить определенную функцию, при активации которой начнется процесс.
- С помощью фиксатора Carry Lock можно надежно закрепить утюг на базовой станции, что снижает риск соскальзывания при переноске и хранении.
- Ручка эргономичной формы позволяет удобно держать устройство во время эксплуатации.
- Парогенератор оснащен дисковым регулятором для выбора оптимальной температуры в зависимости от типа ткани.
- Корпус модели произведен из качественного пластика, который устойчив к повреждению, внешнему воздействию.
- Мощность, Вт
- 2400
- Максимальное давление пара, бар
- 5.2
- Цвет
- фиолетовый
- Подошва
- керамика
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 300
- Расход при подаче пара, г/мин
- 120
- Объем бака для воды, л
- 1.5
- Длина шланга для пара, м
- 1.6
- Электронное управление
- нет
- Индикация наличия накипи
- 2
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Функция разбрызгивания
- есть
- Дисплей
- нет
- Страна производитель
- Китай
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