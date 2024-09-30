Парогенератор Philips GC7842/40
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Особенности Philips GC7842/40 PerfectCare Compact:
- Прозрачный резервуар объемом 1,5 литра обеспечивает 1,5 часа непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном.
- Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.
- Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.
- Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В режиме ECO можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.
- Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.
- Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
- Встроенная система Smart Calc-Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.
- Наша особая подошва SteamGlide с антипригарным и устойчивым к царапинам покрытием легко скользит по любой ткани. Ее также легко очищать.
- Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.
- Благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.
- Мощность, Вт
- 2400
- Максимальное давление пара, бар
- 6.5
- Цвет
- розовый
- Подошва
- SteamGlide
- Постоянная подача пара
- есть
- Вертикальное отпаривание
- есть
- Автоматическая регулировка пара
- есть
- Регулировка подачи пара
- есть
- Расход при паровом ударе, г/мин
- 400
- Расход при подаче пара, г/мин
- 120
- Объем бака для воды, л
- 1.5
- Длина шланга для пара, м
- 1.6
- Экорежим
- есть
- Индикация наличия накипи
- есть
- Долив воды в процессе работы
- есть
- Дисплей
- нет
- Уникальные технологии
- OptimalTEMP
- Страна производитель
- Индонезия
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